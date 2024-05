Chiomenti, Paul Weiss, Latham & Watkins e Maisto nell’emissione high yield di La Doria S.p.A. da €525 milioni

Benedetto La Russa, Jeff Lawlis

La Doria S.p.A., leader a livello internazionale nel settore conserviero, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 525 milioni di euro.

Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dalla managing associate Maria Carmela Falcone, dalla senior associate Gioia Ronci e dagli associate Guido Pisaneschi, Valentina Soldovilla e Federica Martone per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal senior associate Niccolò Vernillo e dalle associate Gabriella Abbattista e Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dai partner Luigi Vaccaro e Christopher John Mullen, insieme al managing associate Tommaso Caciolli, al senior associate Riccardo Tedeschini e agli associate Minu Chiarion Casoni e Vittorio Rampinelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca, alla counsel Elisabetta Costanza Pavesi e all’associate Giovanni Massagli.

Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e dal counsel Nicolò Ascione e composto dagli associates Marco Bagnato, Brando Cremona, Helen Gu, Ross Gray e Claudia Kendlbacher.

Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Michele Vangelisti con l’associate Ruggero Barelli per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, gli associate Nicola Nocerino, Simona Di Marcantonio e Davide Chiarito e la trainee Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Fergus Wheeler con gli associate Ajay Agarwal, Simba Gonondo e Isuri De Alwis hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Il counsel Guido Bartolomei e l’associate Leonardo Simeoni hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano. Il partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli e il trainee Giulio Catalani hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione. Lo studio ha, inoltre, prestato assistenza per i profili fiscali con il partner Jocelyn Noll, la counsel Blanca Vàzquez de Castro e gli associate Mimi Kyprianou, James Aldred e Nicole Lim.

Maisto e Associati ha assistito il pool di banche per i profili fiscali di diritto italiano con team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini con l’associate Eleonora Finizio.