Christof Group acquista l’85% di Marghera Oil & Gas da Atb: GOP e Pirola Pennuto Zei & Associati gli studi coinvolti

Ruggero Gambarota e Vittoria Sciarroni, Edoardo Panzera, Federico Salvatore

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito rispettivamente Christof Group - azienda austriaca di fama mondiale e leader di mercato in diversi settori – e ATB Riva Calzoni S.p.A. nell’acquisizione dell’85% del capitale di Marghera Oil & Gas Srl, società ideata e costituita dal gruppo industriale bresciano ATB. L’operazione rientra nel piano di riassetto strategico di ATB Riva Calzoni S.p.A., che prevede una riduzione della propria presenza nella progettazione e produzione di apparecchiature per l’industria petrolchimica (Heavy Equipments Oil&Gas) e un maggior focus verso il mercato del grande idroelettrico (Hydro Mechanical Equipment) e del nucleare (Heavy Equipments Nuclear).

Con numerosi impianti produttivi di alto livello in tutta Europa e oltre 150 anni di esperienza, Christof Group è specializzata nella produzione di apparecchiature a pressione per processi critici e fornisce soluzioni industriali per i settori Chimico, Energetico, dei Fertilizzanti, Oil & Gas, Farmaceutico e dei Polimeri. L’acquisizione di Marghera Oil & Gas e del suo sito industriale a Porto Marghera rappresenta, per il gruppo austriaco, sia un vantaggio logistico per la divisione Heavy Equipment, sia un’estensione strategica del suo portafoglio prodotti.

Tale operazione prevede inoltre l’integrazione della divisione Oil & Gas di ATB, che vanta un avanzato know-how ingegneristico e una solida gamma di prodotti, e che permetterà a Christof Group di sviluppare e arricchire l’offerta esistente.

GOP ha affiancato il team interno di Christof Group, guidato dal General Counsel Johannes Schmutzer e dal CFO Thomas Gussner, con un team coordinato dal partner Ruggero Gambarota e dalla managing associate Vittoria Sciarroni. I profili labour sono stati seguiti dalla partner Cristina Capitanio e dalla managing associate Eleonora Rainaldi mentre i profili immobiliare dall’associate Angela Tosto. Gli aspetti realtivi all’acquisition finance sono stati seguiti dalla counsel Claudia Lami e dall’associate Luca Porcu, mentre quelli relativi alla Golden Power sono stati seguiti dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono. Il counsel Matia Maggioni ha seguiti i profili di restructuring.

GOP ha assistito altresì ATB Group per gli aspetti restructuring con un team composto dal partner Luca Jeantet, dalla counsel Paola Vallino e dagli associate Davide Rondinelli e Jessica Fabianelli.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito ATB Riva Calzoni S.p.A. per tutti gli aspetti legali connessi alla negoziazione e revisione dei contratti riguardanti l’operazione di compravendita, nonché degli ulteriori contratti ed accordi necessari al perfezionamento dell’operazione. Lo Studio ha inoltre assisito ATB Riva Calzoni S.p.A. per la procedura golden power, la gestione delle relazioni sindacali ed industriali e gli ulteriori profili giuslavoristici, con gli Associate Partner Edoardo Panzera, Federico Salvatore e Marco Di Liberto e la Counsel Cora Steinringer, mentre gli aspetti societari e fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal Counsel Andrea Viani.

Pirola Corporate Finance ha assistito ATB Group come sole sell-side financial advisor in relazione a tutti gli aspetti negoziali e commerciali, favorendo un dialogo equilibrato ed equidistante tra le parti e fornendo supporto diretto nella preparazione e nel coordinamento delle attività di due diligence con un team coordinato da Ludovico Mantovani (founding partner) e Marco Gregorini (managing director), coadiuvati da Marco Lombardini, Andrea Ancarani e Jacopo Vadrucci.

Gli aspetti tecnici e autorizzativi relativi al real estate sono stati gestiti da G&V Ingegneri Associati e ARQ Studio per ATB e da Well Made Factory.