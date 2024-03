City Green Light acquista il 100% del capitale sociale di Termotecnica Sebina

Stefano Cirino Pomicino

City Green Light, azienda vicentina partecipata da Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, Marguerite Infrastructure Italy II e Banca Europea degli Investimenti (mediante Ipin 2E) e attiva nel settore dell’illuminazione pubblica, dell’efficienza energetica e dei servizi per smart city, ha perfezionato l’acquisto del 100% di Termotecnica Sebina, società italiana specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, meccanici, elettrici, opere speciali e infrastrutture.

L’operazione consente a City Green Light di ampliare la propria offerta nel settore degli impianti tecnologici e consolidare la sua posizione come partner di riferimento per soluzioni energetiche integrate per edifici pubblici e privati. L’acquisizione rientra nel percorso di crescita e consolidamento nell’ambito dei servizi di efficientamento energetico previsto dal piano industriale, che punta a fare dell’azienda un punto di riferimento nella fornitura alle amministrazioni pubbliche italiane e alle grandi imprese di soluzioni smart e di efficienza energetica a 360 gradi.

Il perfezionamento di tale operazione rappresenta l’esito positivo di un complesso e lungo processo di negoziazione che ha coinvolto numerose parti.

In particolare, l’acquisizione è stata seguita, lato acquirente, da Deloitte Legal con il supporto degli avvocati Stefano Cirino Pomicino e Gabriele Giaccari per gli aspetti legali, degli avvocati Ivana Azzollini e Giorgia Lovecchio Musti per gli aspetti labour e da Vitale&Co S.p.A., con il supporto degli advisor Michele Losio e Luigi Luca Apicella, per gli aspetti finanziari.

Il venditore, invece, è stato assistito dallo studio Sansegolo & Partners, con il supporto degli avvocati Francesco Sansegolo e Livia Schiantarelli, per gli aspetti legali e dalla Dott.ssa Emilia Bolandrina per gli aspetti finanziari.