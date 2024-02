Clifford Chance con 360 Payment Solutions nell’acquisto di Easytrip dal Gruppo Egis

Ernesto Tammaro, Claudio Cerabolini, Vittorio Novelli

Clifford Chance ha assistito 360 Payment Solutions (Gruppo 360 PAY), player italiano operante nel settore dei servizi di assistenza e supporto alle aziende di trasporto nazionale e internazionale, nell’acquisizione, dal Gruppo Egis, di Easytrip Transport Services, fornitore di servizi di mobilità per l’industria del trasporto su strada.

In 360 Payment Solutions, l'operazione è stata curata da un team in house guidato dal General Counsel Ernesto Tammaro.

360 Payment Solutions si è altresì avvalsa dell'assistenza di Clifford Chance, con un team multidisciplinare e multi giurisdizionale degli uffici di Milano, Roma, Amsterdam e Parigi, composto dal partner Claudio Cerabolini, dal senior associate Vittorio Novelli e dall'associate Dario Carnazza, coadiuvati da Maria Giulia Torelli per i profili Corporate M&A. Gli aspetti antitrust ed FDI sono stati seguiti dal partner Luciano Di Via, con il senior associate Antonio Mirabile e l'associate Eleonora Zappalorto, coadiuvati da Alessandra Oliva. Per i profili giuslavoristici hanno agìto la partner Simonetta Candela e la senior associate Marina Mobiglia, coadiuvate da Martina Sapio, mentre il senior associate Andrea Andolina ha curato gli aspetti di Intellectual Property.

Infine, gli aspetti di diritto olandese sono stati curati da un team basato ad Amsterdam e composto dal partner Jeroen Thijssen, dall’associate Sophie Riemer e da Wouter Fonteijn, mentre il counsel Philippe Cazello e l’associate Emmanuel Maudet della sede di Parigi hanno seguito gli aspetti giuslavoristici di diritto francese.