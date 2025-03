Clifford Chance e Chiomenti nel finanziamento di IGT da 1 miliardo

Nicolas Lasagna, Paolo Ballerini

Clifford Chance e Chiomenti hanno assistito rispettivamente International Game Technology (IGT), multinazionale leader nel settore delle lotterie e delle tecnologie di gioco, e il pool di banche composto da 10 banche domestiche e internazionali, nel finanziamento di IGT, tramite la sua controllata IGT Lottery, da 1 miliardo di euro. Il finanziamento strutturato in 2 tranche da 500 milioni di euro servirà, per la prima tranche, per la gestione dei fabbisogni finanziari del gruppo e, per la seconda tranche, per la partecipazione alla gara della concessione del lotto.

Clifford Chance ha assistito IGT con un team cross-border che ha coinvolto Italia, Regno Unito, USA, Germania e Olanda e coordinato dal counsel Paolo Ballerini, coadiuvato dal senior associate Minerva Vanni e dal trainee Renato Maria Anastasio a Milano.

Chiomenti ha assistito le banche con un team composto dal partner Nicholas Lasagna, dai counsel Fabrizio Nebuloni e Fraser Wood, e dalle associate Alessandra Belmonte, Francesca Mecca Galgano e Francesca Regolo.