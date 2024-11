Clifford Chance con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nell’ulteriore cessione del 15% del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena per c.a. 1,1 miliardi

Enrico Giordano

Clifford Chance ha assistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella cessione di un’ulteriore quota pari al 15% del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena, attraverso un Accelerated Book Building riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un corrispettivo pari a circa 1,1 miliardi di euro. A seguito dell’Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 26,7% all’ 11,7% circa del capitale sociale. Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM ha agito nel ruolo di Global Coordinator e Bookrunner.

Il team di Clifford Chance è stato coordinato dal Senior Of Counsel Enrico Giordano, coadiuvato dal senior associate Vittorio Novelli e dall’associate Alessia Aiello.

Clifford Chance ha già assistito il MEF nelle precedenti due cessioni di azioni BMPS tramite Accelerated Bookbuilding del 25% e del 12,5% del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena, per un corrispettivo di, rispettivamente, 920 milioni di euro e di 650 milioni di euro, dello scorso novembre 2023 e marzo 2024.

