CMS amplia e consolida l’area fiscale con l’ingresso del nuovo socio Francesco delli Falconi e del suo team.

Francesco Delli Falconi

CMS cresce ulteriormente in Italia nell’area tax, rafforzando il proprio posizionamento di leadership, con particolare attenzione alla fiscalità del lavoro grazie all’ingresso del partner Francesco delli Falconi e del suo team.

Francesco ha maturato una significativa esperienza in materia di fiscalità del lavoro e dei profili di diritto tributario riservati alle persone fisiche. Negli ultimi 20 anni ha operato, in qualità di Equity Partner, all’interno dello studio SCGT – Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria, dove si è specializzato nell’assistenza in materia fiscale e tributaria a enti e imprese, italiane ed internazionali, per lo più di grandi dimensioni, per quanto attiene all’area della gestione delle risorse umane.

In precedenza, ha svolto la propria attività in primari studi di consulenza legale e tributaria a livello italiano e internazionale.

Laureato in Economia e Commercio, con lode, presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al registro dei Revisori Legali.

È stato membro del Comitato Esperti “Fisco e Politica Economica” della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 63° Governo della Repubblica Italiana.

Con lui entrano in CMS anche i professionisti Giovanna Chiarandà, Federica Monaco e Giuseppe Attanasio, tutti con la carica di associate.

“Siamo molto contenti di accogliere in Studio Francesco e il suo team - ha dichiarato Giovanni B. Calì, Managing Partner di CMS in Italia per l’area Tax. Si tratta di un professionista di primario standing e con un importante track record. Siamo convinti che attraverso la sua esperienza CMS potrà ulteriormente rafforzare la propria posizione di leadership a livello nazionale nell’assistenza fiscale, con un focus sulle tematiche di gestione delle risorse umane”.