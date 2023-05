CMS al fianco di Datamars SA nell'acquisizione dell'italiana Kippy

L'acquisizione segna un'operazione unica nel suo genere in Italia ed è connotata da un elevato grado di complessità vista l'estrema frammentazione del capitale sociale di Kippy in parte derivante da raccolta di capitali tramite equity crowdfunding









Lo studio legale CMS ha assistito Datamars SA, azienda svizzera leader a livello mondiale di soluzioni di identificazione e gestione dei dati per i mercati degli animali da compagnia, del bestiame e del tessile, nell'acquisizione di Kippy srl, startup italiana specializzata in pet care, che sviluppa e produce dispositivi IOT in grado di localizzare in tempo reale e monitorare la salute e l'attività motoria degli animali domestici.

