L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo “CODICE DEI CONTRATTI, EQUO COMPENSO E SERVIZI LEGALI”.

Il seminario rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici, equo compenso e servizi legali. Un panel di esperti approfondirà il delicato equilibrio tra la normativa sull’equo compenso (L. 49/2023) e il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), due discipline che, pur perseguendo obiettivi distinti, si trovano a interagire direttamente nell’ambito degli appalti pubblici.

L’incontro offrirà una panoramica delle implicazioni pratiche per il ruolo degli Avvocati, mettendo in luce le criticità applicative e il possibile impatto sulle procedure di gara, con l’obiettivo di individuare soluzioni equilibrate che garantiscano sia la tutela della Professione forense, sia il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 4 marzo dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

