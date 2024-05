Codice della crisi d’impresa per gli avvocati, disponibile l’edizione aggiornata

👉 LEGGI L’ESTRATTO

A distanza di diciotto mesi dall’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza e dalla prima edizione di questo manuale, la pratica dei professionisti del settore e il suo iniziale vaglio giurisprudenziale meritano già una puntuale disamina.

Così, in ciascun capitolo, alla illustrazione di tutti gli istituti regolamentati dal Codice si accompagna l’indagine sulle prassi che si vanno affermando nell’attività degli esperti del settore e sulle prime prese di posizione della magistratura.

Si approfondiscono così tutti gli strumenti che il Codice mette a disposizione per superare sia la crisi che l’insolvenza.

Anche in questa edizione l’editing prevede appositi box che mettono in risalto le norme più insidiose per il professionista e quelle che, in ultima analisi, costituiscono il recepimento di consolidati orientamenti giurisprudenziali e di prassi già diffuse.

Non solo.

Questa nuova edizione si arricchisce di alcuni format degli atti più rilevanti: una vera e propria guida a 360 gradi per il professionista e per chi, nelle imprese, si occupa di diritto concorsuale.

Gli autori

Giuseppe La Scala - Avvocato

Tra i fondatori, nel 1991, dell’omonimo Studio Legale. È oggi Senior Partner e Presidente del Consiglio d’ Amministrazione di LA SCALA – Società tra Avvocati, che da oltre trent’anni si occupa prevalentemente di diritto bancario, nei suoi vari aspetti.

Luciana Cipolla - Direttore editoriale

Partner di LA SCALA e membro del Consiglio di Amministrazione. Presiede tutti i progetti editoriali di LA SCALA ricoprendo il ruolo di Direttore Editoriale di IusLetter, il portale open access di informazione e aggiornamento giuridico di LA SCALA. Coordina il comitato scientifico di LA SCALA Formazione e partecipa come relatrice a numerosi convegni. È autrice di diversi articoli ed approfondimenti sulle procedure concorsuali per le principali testate specialistiche. Responsabile del Dipartimento Concorsuale e del Dipartimento Contenzioso, da oltre vent’anni si occupa di diritto fallimentare e restructuring