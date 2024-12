COL Giovanni Paolo S.p.A. acquisisce il 100% di IME - Industrie Meccaniche Elettriche S.p.A.

Francesco Buoso, Luca Minoli, Marco Lazzarin e Stefano Altara

COL Giovanni Paolo S.p.A., controllata dal fondo statunitense Oaktree, ha annunciato l’acquisizione del 100% di IME - Industrie Meccaniche Elettriche S.p.A., azienda leader nel settore elettromeccanico ed elettrotecnico e, in particolare, nella produzione e distribuzione di quadri elettrici e prodotti per i sistemi di bassa e media tensione, nonché nella realizzazione e manutenzione di impianti elettrici per usi civili e industriali in bassa, media e alta tensione.

I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale, con i partner Luca Minoli e Francesco Buoso, il managing associate Paolo Vitaloni, le trainee Bianca Neppi Modona e Beatrice Bestetti per gli aspetti corporate, insieme al partner Ranieri Romani e all’associate Zuleika Palma per gli aspetti giuslavoristici, e alla partner Adele Sodano e alla counsel Gabriella Scionti per i profili antitrust.

I venditori sono stati inoltre assistiti dal ragioniere Roberto Beretta per gli aspetti amministrativi e contabili.

Musumeci, Altara, Desana e Associati - Studio Legale ha assistito COL Giovanni Paolo S.p.A. con un team composto dai partner Stefano Altara e Marco Lazzarin e dalla senior associate Carlotta Pastore per gli aspetti corporate, dal partner Roberto Castelli per gli aspetti giuslavoristici e dalla partner Elodie Musumeci per i profili antitrust.