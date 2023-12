Compensi degli avvocati nelle procedure di ufficio o a gratuito patrocinio: l’intervento di Antonio Giuliano.

In data 1/12/23, presso l’agenzia di Banca Fideuram, in Roma alla Via Romagna 17, si è tenuto il direttivo nazionale dell’Associazione forense Difensori d’Ufficio (A.D.U. Italia), che ha visto la partecipazione dei consiglieri nazionali, delegati dalle sezioni locali di A.D.U.



L’ ordine del giorno riguardava principalmente l’esposizione delle problematiche relative alle liquidazioni dei compensi degli avvocati nelle procedure di ufficio o a gratuito patrocinio, in riferimento a molti fori del centro e del sud Italia.



L’ Avv. Antonio Giuliano, consigliere nazionale di ADU Italia e recentemente nominato Coordinatore della Commissione Difesa di Ufficio presso il COA di Napoli, ha relazionato in merito “Alle criticità attualmente presenti nel foro napoletano in merito alle su indicate questioni”.



Inoltre, ha aggiunto l’Avvocato Antonio Giuliano noto penalista “È stato un incontro costruttivo, in cui sono emerse differenti criticità che verranno analizzate con l’intento di proporre soluzioni che, pur nella consapevolezza delle peculiarità di ogni singolo foro, tengano conto della necessità di richiedere criteri uniformi a livello nazionale per quanto concerne la liquidazione dei compensi degli avvocati. A.D.U. Italia è da sempre propositiva e attiva su tale argomento”.