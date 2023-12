Completata l’acquisizione del 30% di Valentino da parte di Kering: GOP, Foglia e BonelliErede gli advisor

Francesco Gianni, Donato Romano, Giuliano Foglia, Stefano Micheli

La multinazionale del lusso francese Kering ha completato, a seguito delle autorizzazioni dell’antitrust, l’acquisizione di una partecipazione del 30% in Valentino da un veicolo di investimento controllato direttamente da Qatari Mayhoola for Investments LLC.



L’accordo prevede un’opzione a favore di Kering di acquisire il 100% del capitale sociale di Valentino.

L’operazione si inserisce in una più ampia partnership tra i due gruppi, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering.

Per il closing dell’operazione, Kering è stata assistita, per i profili di diritto italiano, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Francesco Gianni e composto dal partner Donato Romano e dagli associate Vincenzo Gallè, Vito Quaglietta e Matteo Grillo Moselli. Gli aspetti relativi al finanziamento sono stati seguiti dal partner Matteo Gotti, dalla counsel Claudia Lami. I profili IP sono stati seguiti dal partner Massimo Sterpi e dagli associate Andrea Colantuoni e Alessandro Gai mentre quelli di diritto del lavoro sono stati seguiti dalla partner Cristina Capitanio, con la managing associate Veruska Crucitti e la senior associate Eleonora Rainaldi e dall’associate Chiara Palombi. I profili real estate e ambientali sono stati seguiti dagli associate Andrea Baglioni, Marta Barretta, Leonardo Scuto e Andrea Terraneo. Per gli aspetti fiscali, Kering è stata assistita dallo studio Foglia & Partners con un team coordinato dai soci Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini. Per gli aspetti di diritto tributario francese, Foglia è stato coadiuvato dallo studio Arsene con il partner Denis Andres e la manager Amel Chekhab.

Per i profili di diritto francese Kering è stata assistita dallo studio Darrois Villey Maillot Brochier con un team composto dai partner Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau e Martin Lebeuf, coadiuvati dal counsel Cécile De Narp e dall’associate Léonor Boulanger.

BonelliErede ha agito al fianco di Mayhoola con un team di professionisti membri del Focus Team Alta Gamma. In particolare, ha agito un team multidisciplinare guidato dai soci Umberto Nicodano e Stefano Micheli e composto da Alessandro Ippolito, senior associate, Alberto Corsello, associate, e da Cristina Langford per gli aspetti corporate. Emanuela Da Rin, partner, e Francesco De Filippi, associate, hanno curato i profili di diritto bancario e finanziario e il socio Francesco Anglani, con il managing associate Pasquale Leone e l’associate Riccardo Cavalli, ha seguito i profili antitrust dell’operazione.

Ha agito inoltre per gli aspetti giuslavoristici un team composto dalla partner Antonella Negri, dal managing associate Martino Ranieri e dall’associate Martina Marino, mentre Giovanni Guglielmetti, partner, Filippo Russo, managing associate, e Pasquale Tammaro e Alessio Bottero, entrambi senior associate, hanno seguito gli aspetti IP. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato da Michel Miccoli con Giulia Impiombato Andreani.