Compliance 231 e ISO 37301, come la norma UNI 11961:2024 rivoluziona la gestione del rischio

La norma UNI 11961:2024 “Linee guida per l’integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D. Lgs.231/2001” rappresenta un importante strumento di raccordo tra il sistema di gestione della compliance secondo lo standard internazionale ISO 37301 e i Modelli Organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La norma si propone di agevolare...