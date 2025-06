Condominio: l’apposizione di un cancello non richiede la maggioranza dei due terzi Non si tratta di un’innovazione, e non richiede, pertanto, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio, la deliberazione dell’assemblea con cui è disposta l’apposizione di cancelli all’ingresso dell’area condominiale