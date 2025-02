Condominio, il no nel regolamento alla «casa di alloggio» include il B&B

No al bed and breakfast (B&B) in condominio se il regolamento di origine contrattuale contiene una clausola che vieta di destinare gli appartamenti e altri locali interni a «casa di alloggio». La Cassazione, con l’ordinanza 2770 del 4 febbraio scorso, ha infatti condiviso l’interpretazione emersa nei precedenti gradi di giudizio in cui era stato ritenuto che questo divieto includesse anche l’attività di bed and breakfast. In pratica, l’attività di B&B è stata considerata «sovrapponibile» a quella...

