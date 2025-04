Condominio: nullo il rendiconto senza registro di contabilità, riepilogo finanziario o nota sintetica

In tema di gestione condominiale, l’articolo 1130-bis Codice civile impone all’amministratore l’obbligo di redigere il rendiconto corredato del registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa. Tali documenti - che compongono il rendiconto - non sono un mero formalismo, ma strumenti essenziali per garantire la trasparenza della gestione e permettere ai condòmini di comprendere la situazione patrimoniale del condominio. Il rendiconto che ne sia privo comporta l’annullabilità...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi