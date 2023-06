Condominio, vietata la sopraelevazione se lede l'aspetto architettonico dell'edificio di Fulvio Pironti

Secondo la Cassazione giustificata la condanna alla riduzione in pristino

La soprelevazione non autorizzata modifica l'originario aspetto architettonico e viola le restrizioni imposte da regolamento contrattuale per cui l'opera è illegittima e giustifica la condanna alla riduzione in pristino. E' il principio reso dalla Suprema Corte con sentenza n. 12795 del 11 maggio 2023.



Il caso

Un condominio citava avanti il tribunale due condomine (comproprietarie di un appartamento) chiedendo la condanna a rimuovere la veranda realizzata nella loro abitazione in spregio degli ...