Contenzioso di lavoro e utilizzo dei dati personali senza consenso ai fini difensivi del dipendente

Lavoro - Contenzioso - Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Titolare del trattamento - Autorità giudiziaria - Obbligo di acquisizione preventiva del consenso - Esclusione - Fondamento - D.lgs. n. 193 del 2003 - Fattispecie.

L’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colleghi e dipendenti sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti da parte del titolare del trattamento. In un processo, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal...