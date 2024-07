Contratti bancari e mancata consegna del documento contrattuale al cliente

Contratti bancari - Mancata consegna del documento contrattuale - art. 117 TUB - Nullità - Si esclude

In materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità. La decisione si basa su un’interpretazione sistematica dell’articolo 117 TUB da cui si ricava che la nullità di cui al comma 3 presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto.

Corte...