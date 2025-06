Contributi previdenziali: minimale obbligatorio anche con orario ridotto

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile - Minimale contributivo - Riduzione dell’orario - Irrilevanza.

L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. “minimale contributivo”, ovvero all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni...