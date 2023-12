Contro il Covid sufficiente l’applicazione dei protocolli

In materia di rischi da contagio per Covid-19, ai datori di lavoro pubblici e privati che abbiano adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile, applicando le prescrizioni e adottato le misure contenute nei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus, non si applica il principio di “massima tutela” del lavoratore, ritenuto oggettivamente impossibile.

Con una scrupolosa ricostruzione del quadro normativo...