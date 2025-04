Per i migranti più garanzie sui ricorsi in Cassazione contro i trattenimenti

Più garanzie per i migranti. Nelle impugnazioni in Cassazione contro i provvedimenti di convalida del trattenimento potranno contare sulla difesa assicurata da un avvocato. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la norma, introdotta da pochi mesi, che, mutuando la disciplina da quella prevista per il mandato d’arresto europeo consensuale, prevede che la Cassazione giudica in camera di consiglio, senza l’intervento delle parti, sui motivi di ricorso e sulle richieste della procura...

