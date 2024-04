Convenuti non domiciliati nella UE: in materia contrattuale, confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano In materia contrattuale il rinvio di cui all’art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, non deve più essere riportato alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ma alle disposizioni del c.d. Bruxelles I bis