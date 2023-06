Corte Ue: se il viaggio salta per causa di forza maggiore va rimborsato in denaro di Giampaolo Piagnerelli

Non si può più applicare la normativa in tema di Covid 19 che permetteva agli organizzatori di viaggi di rimborsare i malcapitati solo con un buono da spendere sempre in viaggi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Finita la pandemia da Covid 19 per gli eurogiudici (Causa C-407/21) in caso di causa di forza maggiore chi organizza viaggi in uno Stato membro non può rimborsare il viaggiatore con dei buoni da spendere sempre in viaggi, ma è tenuto al risarcimento in denaro. Il regime di favore applicato durante l'emergenza sanitaria per preservare dal totale fallimento il settore turistico non può trovare applicazione.

A livello più generale, pertanto, uno Stato non può addurre il timore di difficoltà...