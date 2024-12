Cosmoproject entra nel Gruppo Ancorotti. Gli studi coinvolti Cosmoproject, azienda leader nella produzione di skincare per conto terzi fondata dalla famiglia Tortini, entra a far parte del Gruppo Ancorotti, dando vita a una big della cosmesi Made in Italy, con oltre €220 milioni di fatturato e un organico complessivo che supererà le 800 persone entro il 2025.