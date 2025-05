Craig Byrne e Frederic Demeulenaere entrano in Orrick Italia

Craig Byrne, Frederic Demeulenaere

Orrick si espande in Italia con l’ingresso di Craig Byrne e Frederic Demeulenaere in qualità di partner del dipartimento Energy & Infrastructure. Specializzati in operazioni di finanza di diritto inglese con focus nei settori energia e infrastrutture, i due professionisti vantano un’esperienza consolidata in project bonds, joint venture, acquisition finance, leveraged finance, private placement, direct lending e transazioni di structured equity. Questo ingresso segna un ulteriore step di allineamento di Orrick Italia con i core sector global della firm e vede la creazione di importanti sinergie con tutti i soci di Orrick Italia. Entra in Orrick anche Evangeline Schumacher in qualità di senior associate.

Craig Byrne e Fred Demeulenaere hanno di recente concluso diverse operazioni nel settore delle infrastrutture e stanno attualmente assistendo clienti in progetti strategici legati all’economia circolare e alla transizione energetica, sia in Europa che a livello globale.

Le esperienze rilevanti dei due professionisti includono il finanziamento dell’autostrada italiana Brebemi (A35), i project bonds per il progetto dell’autostrada italiana A3 e il finanziamento dell’autostrada A21. Hanno inoltre fornito consulenza sul finanziamento e rifinanziamento di Azzurra Aeroporti (gli aeroporti della Costa Azzurra), oltre a supportare ICOP nel finanziamento dell’acquisizione del gruppo statunitense di ingegneria geotecnica Atlantic Geoconstruction.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto in Orrick a Craig e Fred e al loro team. L’ingresso di professionisti del loro calibro crea evidenti sinergie strategiche con gli altri professionisti della firm e sono orgoglioso del percorso di allineamento di Orrick Italia ai core sector globali dello studio” commenta Attilio Mazzilli, Office Leader di Orrick Italia e Lead Partner for Cross-Border Corporate Client Development della firm.

“Orrick è riconosciuto come uno studio leader nel mondo nel Finance e nell’Energy & Infrastructure grazie al suo coinvolgimento in alcune delle operazioni più innovative a livello globale” ha dichiarato Byrne, classificato in Band 1 da Chambers per “Capital Markets: Debt”. “Sono estremamente felice di iniziare a collaborare con i nuovi colleghi e contribuire allo sviluppo dello studio in Italia, in Europa e a livello internazionale”

“È una grande opportunità entrare a far parte del team di Orrick e contribuire a rafforzare ulteriormente la piattaforma dello studio in Italia, lavorando insieme agli altri team in Europa, Asia e Stati Uniti per supportare i clienti nei loro progetti e finanziamenti più innovativi”, ha proseguito Demeulenaere.