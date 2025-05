Advisora, con il Patrocinio della Camera di Commercio di Napoli e della Fondazione ADR Commercialisti. presenta il convegno dal titolo “Creditori finanziari e banche nella composizione negoziata: ruoli e responsabilità”. L’evento avrà luogo a Napoli il 4 giugno dalle 14,30 alle 18,30 presso Palazzo Ischitella, in Riviera di Chiaia n. 270.

Nel complesso panorama economico e giuridico attuale, la relazione tra le banche e le imprese in crisi assume una rilevanza centrale. Le banche, tradizionalmente viste come pilastri del sistema finanziario, oggi più che mai sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nella composizione negoziata delle crisi aziendali.

La sfida principale per il settore bancario è quella di effettuare una valutazione ponderata tra il rischio di una concessione temeraria del credito e l’interruzione improvvisa del finanziamento ad imprese in difficoltà. Le recenti sentenze e le nuove interpretazioni giuridiche hanno sottolineato l’importanza di questo equilibrio, ponendo le banche di fronte ad una maggiore responsabilità.

Le banche devono valutare accuratamente le condizioni delle imprese, analizzare i piani di risanamento proposti e decidere se concedere nuovo credito. In questo contesto, la concessione di credito non è più vista come un atto di fiducia cieca, ma come un investimento attentamente esaminato, volto a sostenere le imprese in difficoltà che hanno concrete possibilità di risollevarsi.

Questa evoluzione rappresenta un cambio di paradigma: le banche sono adesso chiamate a diventare partner proattivi nel processo di risanamento delle imprese. Questo nuovo ruolo richiede un cambiamento di mentalità, una maggiore apertura al dialogo e una volontà di innovare le pratiche tradizionali.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto su un tema cruciale per il futuro del tessuto imprenditoriale italiano, con l’auspicio che il dialogo tra imprese, professionisti e sistema bancario possa evolvere verso una maggiore sinergia, nell’interesse dell’economia del Paese.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione compilando il form di registrazione. Per il convegno è stata fatta richiesta di accreditamento per la formazione continua agli Ordini professionali.

Per informazioni info@advisora.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA