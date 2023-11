Cronos acquista il ramo d’azienda assicurativo di Eurovita: gli studi coinvolti

Francesco Tedeschini, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Gian Paolo Tagariello









Chiomenti ha assistito Ania, Cronos e le Compagnie socie di Cronos (Allianz, Generali Italia, intesa Vita, Poste Vita e UnipolSai Assicurazioni) nell’operazione che ha portato Cronos all’acquisto del Ramo d’Azienda assicurativo di Eurovita, a tutela di tutti gli assicurati di Eurovita.



Chiomenti ha agito con un team multidisciplinare guidato dai Soci Francesco Tedeschini, Gregorio Consoli, Vincenzo Troiano e Renato Genovese, coadiuvati dal senior associate Bruno Sciannaca e dall’associate Francesca Salvatore per i profile corporate/M&A, dai senior associate Girolamo D’Anna e Salvatore Sardo nonché dagli associate Gabriella Abbattista, Davide Gianella e Pasquale Parrella per i profili finance e dagli associate Alessandro Pappadà e Anna Giulia Piersanti per gli aspetti regolamentari.



I profili antitrust sono stati seguiti dal partner Marco Serpone e dall’associate Francesca Zambuco, gli aspetti fiscali dal partner Marco di Siena, le questioni civilistiche e fallimentari dai partner Silvio Martuccelli e Antonio Tavella, coadiuvati dalla senior associate Marina Romanucci e dagli associate Alessandro Aniello e Milvio Delfini, e gli aspetti di diritto del lavoro dal counsel Massimiliano Gualdi insieme alla senior associate Giulia Berton e all’associate Ida Cannavale.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito le 26 banche distributrici che, assieme alle Compagnie socie di Cronos, hanno dato vita all’operazione di salvataggio di Eurovita, per tutelare i propri clienti che hanno sottoscritto polizze Eurovita.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito con un team multidisciplinare guidato da Carlo Pavesi con il partner Alessandro Cipriani coadiuvato dagli associate Vittorio Riva e Ilaria Cera e da Emanuele Borelli per i profili M&A, e con l’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie coadiuvato dagli associate Carolina Caslini e Luca Serino per i profili finance. Gli aspetti tributari sono stati seguiti dagli equity partner Paolo Ludovici e Michele Aprile e dal junior partner Pietro Bricchetto. Lo stesso studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un altro team guidato dal partner Andrea Limongelli coadiuvato dal senior associate Stefano Motta con le associate Roberta Ferrario e Chiara Righetti e da Luca Coppola, ha assistito le sei banche di sistema che partecipano all’operazione tramite la concessione di un finanziamento in pool.



Legance ha affiancato Eurovita lungo tutto il percorso intrapreso nel 2023 e nelle fasi che hanno preceduto e poi portato alla cessione del ramo di azienda di Eurovita a Cronos, assistendo i commissari che si sono succeduti nella gestione provvisoria e nella procedura di amministrazione straordinaria nonché il commissario liquidatore di Eurovita, in stretto coordinamento con le Autorità di Vigilanza. Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello coadiuvato da Giovanna Russo, Gianluca Trudda e Giulia Nicolosi, per tutti i profili corporate e M&A da Armenia Riviezzo e Claudia Comi, per le tematiche regolamentari assicurative e previdenziali, da Claudia Gregori e Riccardo Petrelli per alcune tematiche fiscali e da Iacopo Fontana, Filippo Chiodini e Marialuisa Garavelli per tutte le tematiche relative alle procedure di gestione della crisi.