Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna si uniscono a Chiomenti

Davide D’Affronto, Nicholas Lasagna

Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna entreranno in qualità di nuovi soci di Chiomenti, consolidando la leadership dello Studio nell’area Finance, insieme al loro team di professionisti.

Davide D’Affronto, già responsabile del gruppo Financial Markets di un primario studio internazionale, entrerà a far parte, insieme a Nicholas Lasagna, della Practice Area Debt Finance, e guiderà l’area di Lending e di Leverage Finance. Si tratta del team leader nel Leverage & Acquisition financing e l’ingresso ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacità dello Studio di assistere i propri clienti in operazioni finanziarie complesse e innovative.

“Dopo le recenti nomine di soci derivanti da crescita interna, questi innesti si pongono in assoluta coerenza con il nostro piano strategico. L’ingresso del team D’Affronto-Lasagna nel settore Finance ci consentirà di rafforzare ulteriormente la leadership dello Studio nell’assistenza alla clientela attiva nel mondo del debt finance e del private capital” hanno commentato Gregorio Consoli e Filippo Modulo, Managing Partner Chiomenti.

“Abbiamo condiviso la visione e l’approccio strategico di Chiomenti e siamo felici di integrarci con il nostro team per consolidare ulteriormente la posizione dello Studio quale riferimento nel panorama legale italiano e internazionale” – hanno dichiarato Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna.