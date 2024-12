DBAG investe in Great Lengths, leader italiano nel settore delle extension naturali di alta qualità per stylist professionisti

Giovanni Revoltella

- L’investimento è condotto a fianco della famiglia fondatrice Antonino

- L’obiettivo è rafforzare la presenza globale di Great Lengths e il suo impegno per un lusso sostenibile

- Investimenti nel capitale umano e nell’espansione del business: l’attrazione dei migliori talenti e il rafforzamento della forza vendita saranno un pilastro fondamentale della strategia di crescita

- DBAG continua ad espandere la sua presenza in Italia con il suo quarto investimento platform

Francoforte, Milano.

DBAG Fund VIII – fondo avviato e consigliato da Deutsche Beteiligungs AG (“DBAG”) – ha investito in Great Lengths, un riconosciuto produttore e distributore italiano di extension naturali di alta qualità per i saloni professionali di parrucchieri di tutto il mondo. La famiglia fondatrice di Great Lengths manterrà una quota di minoranza significativa grazie al suo reinvestimento, a riprova della propria fiducia nel continuo successo dell’azienda.

Un’azienda B2B di alto profilo attiva nel settore del lusso con un’impronta globale

Great Lengths è una storia di successo familiare di lunga durata. Fondata a Roma nel 1992, l’azienda, guidata dalla seconda generazione della famiglia fondatrice, si è affermata come leader globale nel mercato B2B della produzione e distribuzione di extension di capelli naturali di alta qualità. La reputazione di Great Lengths come produttore di lusso di alta gamma si basa su un approccio unico che prevede l’internalizzazione del processo produttivo, che le conferisce un vantaggio competitivo in termini di qualità del prodotto e di accesso ai migliori canali di approvvigionamento. Questa integrazione verticale ha anche contribuito al forte profilo ESG dell’azienda, facendole ottenere la certificazione B Corporation, grazie a tecnologie produttive a basso impatto e a standard etici ESG di alto profilo.

Nel 2023, Great Lengths ha registrato un fatturato totale di oltre 47 milioni di euro. La presenza internazionale dell’azienda è dimostrata dal fatto che il 93% dei suoi ricavi nel 2023 proveniva dalle esportazioni, con la regione DACH come mercato primario.

Fabio Antonino, CEO di Great Lengths: “Siamo entusiasti di unire le nostre forze con DBAG per continuare a far crescere la nostra presenza globale. La loro esperienza e risorse saranno fondamentali per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

“L’investimento in Great Lengths si allinea perfettamente con la nostra strategia di partnership con famiglie fondatrici che hanno forti ambizioni di crescita e un impegno verso la sostenibilità. Siamo entusiasti di sostenere l’azienda nella sua prossima fase di espansione”, ha dichiarato Tom Alzin, portavoce del Consiglio di amministrazione di Deutsche Beteiligungs AG.

“La proposta di valore unica di Great Lengths, combinata con la nostra visione strategica, proietta l’azienda verso una crescita significativa. Guardiamo con particolare entusiasmo all’espansione in altre aree geografiche e al potenziamento dell’offerta commerciale”, ha aggiunto Giovanni Revoltella, Managing Director di DBAG Italia.