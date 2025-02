De Berti Jacchia: Chiara Caliandro nominata partner

Chiara Caliandro

De Berti Jacchia annuncia la nomina a partner di Chiara Caliandro.

Chiara si occupa principalmente di contenzioso, sia ordinario che arbitrale (anche nel ruolo di arbitro), e fornisce assistenza a clienti italiani e stranieri in materia di contrattualistica commerciale. Dal 2024 è Co-President della commissione Litigation di AIJA, associazione internazionale di giovani avvocati under 45 in cui è molto attiva da sempre.Collabora con lo Studio dal 2008, dopo essersi laureata in giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano.

Nel 2011 ha operato in secondment presso la sede milanese di una società del gruppo svedese IKEA. Nel 2015 è stata premiata come una dei 5 migliori professionisti under 35 del Corso annuale di Arbitrato presso la Camera Arbitrale di Milano. Dal 2021 è membro della CRINT – Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con delega ad AIJA.

“Siamo felici di comunicare la nomina a partner di Chiara, che nel corso degli anni ha dimostrato competenza, dedizione e capacità di creare valore per sé, i colleghi e i clienti. È un segnale che lo Studio continua a credere nella crescita anche per linee interne, con la volontà di proseguire nella costruzione di un ambiente orientato alla gender equality, anche nella fase di ricambio generazionale.”, dichiara Roberto Jacchia, senior partner di De Berti Jacchia