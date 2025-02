De Berti Jacchia: Massimo Caiazza entra come partner

Massimo Caiazza

De Berti Jacchia annuncia l’ingresso, in qualità di partner di Massimo Caiazza; con lui entra in studio Alessandro Saracco in qualità di associate.

Massimo Caiazza, fondatore di Caiazza & Partners, è uno tra i massimi esperti di diritto commerciale svedese in Italia. Iscritto all’Albo degli Avvocati Svedesi dal 1996, è stato eletto consigliere dell’Ordine degli Avvocati Svedesi, sezione estera dal 1997 al 2006, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Svedesi, sezione estera, nel 2005-2006 e nominato membro del Consiglio Nazionale Forense Svedese nel 2005-2006. È esperto in Diritto Internazionale, Diritto Europeo, Diritto Commerciale, Arbitrato Internazionale e contenzioso, assistendo aziende e privati ad orientarsi in contesti giuridici complessi in diverse giurisdizioni. Assiste società quotate e PMI in diversi settori, tra cui trasporti aerei, manifatturiero, farmaceutico e dispositivi medici, software, automotive, acciaio, gomma, ingegneria, hôtellerie, immobiliare e costruzioni, istituzioni ed organizzazioni non profit.

Con Marco Frazzica, partner di De Berti Jacchia dal 2005, che è stato per anni prima Consigliere di Amministrazione e poi Presidente della Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia, nonché membro del consiglio di amministrazione di Unionestere ed è Console Generale Onorario di Svezia a Milano con giurisdizione sulla Lombardia e le Province di Alessandria, Novara, Verbano Cusio Ossola, dal 2002, Massimo Caiazza va a costituire un team unico nel panorama legale italiano con una profonda competenza ed ampia capacità operativa nei rapporti e scambi tra Italia e Svezia e, più in generale, tra l’Italia e il mondo scandinavo.

“Siamo fieri di accogliere Massimo nel nostro studio- commenta Marco Frazzica- con lui si costituisce un team, unico nel suo genere e senza precedenti, che assembla grandi competenze nel diritto commerciale internazionale relativo ai rapporti Italia-Svezia”.

“Sono certo che l’unione con lo studio De Berti Jacchia- afferma Massimo Caiazza- aprirà per me una nuova avventura professionale molto stimolante vista la presenza di Marco che, come me, ha una profonda conoscenza della Svezia e con cui costituiremo un polo estremamente qualificato del diritto svedese in Italia,”.

“Un caldo benvenuto tra noi a Massimo e al suo team – aggiunge il Senior Partner Roberto A. Jacchia – che, innestandosi sulla solida realtà ultraventennale creata presso di noi da Marco, porterà la squadra svedese a più che raddoppiare in capitale umano e valore aggiunto”.

Alessandro Saracco è specializzato nella contrattualistica, nonché nel contenzioso civile e ADR, con ampie aree di competenza, tra cui il contenzioso con imprese e la crisi di impresa, il diritto immobiliare, il diritto aeronautico, il diritto assicurativo e della tutela della persona e la responsabilità in ambito sanitario.