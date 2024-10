De Berti Jacchia con Rizoma nel restyling dell’iconica affettatrice Berkel B114

De Berti Jacchia, con un team composto dal partner Andrea Terragni e dalla senior associate Laura Bussoli, ha assistito Rizoma, azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di componenti su misura e accessori di design per moto e biciclette, nella negoziazione dell’accordo di partnership con Berkel, azienda fondata nel 1898 e tra i principali produttori di affettatrici per uso professionale e domestico. Lo studio De Berti Jacchia si è inoltre occupato di tutti gli aspetti di proprietà intellettuale del progetto, in particolare di quelli relativi alla protezione degli elementi di design appositamente ideati da Rizoma.

In occasione del 126° anniversario, infatti, Berkel grazie alla collaborazione con Rizoma, ha rivoluzionato l’affettatrice B114 reinterpretandola in chiave innovativa e minimalista.

Dall’iconica B114, simbolo di eccellenza meccanica e tradizione, nasce la Volano B114X, una fusione perfetta tra l’arte del taglio e l’estetica moderna. La B114X, con il suo design essenziale e linee pulite, è pensata per un pubblico che cerca la bellezza funzionale e uno stile che si adatta ai tempi moderni.