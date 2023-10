Decreto Caivano, Per i siti porno obbligo di verifica dell’età di Giovanni Negri

Sì a emendamento Pd. Polemiche sulle misure per la pirateria informatica









Si stringono i tempi sul decreto Caivano: il via libera del Senato deve arrivare entro oggi, visto che il provvedimento è atteso alla Camera lunedì e deve essere convertito in legge entro il 14 novembre. Ieri è stata giornata convulsa con una lunga sequenza di votazioni su emendamenti e pregiudiziali di costituzionalità e solo in serata è potuta partire la discussione generale.

È stato approvato, fra le proteste delle opposizioni, un emendamento, riformulato dal Governo, sulla pirateria informatica...