Delfino e Associati Willkie Farr e Gallagher Llp rafforza il team di Diritto Amministrativo e International Trade & Compliance

Roberto Cursano

Delfino e Associati Willkie Farr e Gallagher LLP (“Delfino Willkie”) annuncia l’ingresso nello Studio dell’avvocato Roberto Cursano. L’avv. Cursano entra come socio e rafforza il dipartimento di diritto amministrativo e International Trade & Compliance dello Studio. L’avv. Cursano è esperto in materia di diritto amministrativo, sanzioni e diritto commerciale internazionale e segue in questo settore clienti primari italiani e stranieri, essendo riconosciuto tra gli esperti del settore nelle più importanti legal directories. L’avv. Cursano ha avuto esperienze istituzionali presso il Ministero della Salute e, grazie alle competenze acquisite, fornisce assistenza legale nel settore regolamentare farmaceutico a società italiane e straniere, operanti sia in Italia, sia nella UE.

Insieme all’Avv. Roberto Cursano, fanno il loro ingresso i Counsel avvocati Francesca Romana Baratta e Riccardo Ovidi.

“L’ingresso di Roberto e del suo gruppo di lavoro – sottolinea Maurizio Delfino – consente allo Studio di rafforzarsi in settori di importanza strategica per i nostri clienti e consente di aggiungere competenze di primissimo piano in settori innovativi quali il commercio e le sanzioni internazionali e il regolamentare farmaceutico. Il gruppo di lavoro guidato da Roberto potrà inoltre contare sulle competenze degli analoghi practice groups di Willkie Farr e Gallagher LLP a Washington (DC), Londra e Bruxelles, con ulteriore beneficio dei nostri clienti. Facciamo dunque i nostri migliori auguri di buon lavoro a Roberto e a tutto il gruppo.”

“Siamo entusiasti per il nostro ingresso in Delfino Willkie” – rileva l’avv. Roberto Cursano – “che è una presenza importante nel panorama legale italiano e offre al nostro gruppo la piattaforma ideale per assistere al meglio i nostri clienti in Italia e all’estero.”

Delfino e Associati Willkie Farr e Gallagher LLP è uno studio legale che opera in settori quali: Private Equity e M&A, Diritto della crisi dell’impresa, Corporate governance, Regolamentare e compliance italiana e internazionale, Diritto bancario e finanziario, Diritto tributario, Diritto del lavoro e altri. Lo Studio opera a Milano e Roma dal 2000.