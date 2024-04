Deloitte EMEA Next Generation CLO Academy, al via la seconda edizione

Carlo Gagliardi

Global CLO Program è il programma pensato da Deloitte per supportare Chief Legal Officer (CLO) e General Counsel (GC) nell’affrontare le sfide sempre più complesse del mondo legale di oggi. Questa seconda edizione della Deloitte EMEA Next Generation CLO Academy vedrà il coinvolgimento di circa 40 delegati provenienti da Europa e Stati Uniti e si terrà il 17 e il 18 aprile a Villa Gallarati Scotti (Mi).

In un contesto in continua evoluzione, globalizzazione, normative stringenti e un ambiente aziendale dinamico richiedono ai CLO e ai GC di possedere una visione strategica globale, competenze di alto livello e una leadership efficace. All’evento parteciperanno anche gli esperti Deloitte su GenAI – Bruce Braude, Alessandro Del Bono, Henry Liu e Dominique Poot – con un particolare focus sui GenAI tool dedicati agli uffici legali interni – e il Dr. Larry Richard, Founder e Principal Consultant di LawyerBrain. Il Dr. Richard, esperto di leadership nella professione legale, approfondirà la tematica della resilienza.

Il Global Clo Program si pone come l’acceleratore di carriera ideale per acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per eccellere in questo contesto. In questo scenario, i Chief Legal Officer rivestono un ruolo di primaria importanza all’interno delle organizzazioni, essendo chiamati a stabilire e mantenere standard di eccellenza.

«L’EMEA Next Generation CLO Academy è dedicata ai futuri leader legali e offe loro un’occasione unica per acquisire le competenze e i know-how necessari per eccellere nella professione, padroneggiare le leve strategiche del business, guidare la crescita aziendale, rafforzare le proprie capacità di leadership e decision making. Queste competenze sono necessarie per affrontare le sfide legali con abilità e sicurezza, espandere la rete di contatti e costruire relazioni durature con altri professionisti del settore», afferma Carlo Gagliardi, Lead del Global CLO Program e Deloitte Legal North-South Europe Managing Partner.