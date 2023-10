Deloitte Legal amplia il suo sguardo sulle relazioni internazionali: Beniamino Irdi nuovo Head of Strategic and International Affairs

Beniamino Irdi









Nuovo ingresso in Deloitte Legal: Beniamino Irdi entra a far parte dello studio nel ruolo di Head of Strategic and International Affairs.



I veloci cambiamenti dello scenario internazionale - dalla competizione strategica fra le grandi potenze al riassestamento delle catene del valore, fino alla rapida espansione economica di nuove regioni del mondo e lo sviluppo delle Emerging Disruptive Techonologies (EDTs) - stanno rimodellando il business environment globale.



Per uno studio legale dalla vocazione internazionale come Deloitte Legal, una profonda comprensione delle principali dinamiche globali e dei relativi rischi e opportunità di business è destinata a tradursi in un valore strategico per tutti i suoi clienti.



Beniamino Irdi ha una lunga esperienza istituzionale e ha rivestito incarichi di analisi, staff e management in Italia e all’estero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha anche ricoperto l’incarico di Consigliere del Ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi, nel Governo Monti.



“Beniamino ha maturato un’esperienza davvero unica nell’analisi degli scenari internazionali e nella comprensione della loro evoluzione futura. Esperienza che ci consentirà di arricchire l’assistenza ai nostri clienti con puntuali valutazioni di rischio per i paesi in cui essi operano o intendono espandersi – commenta Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal – Continuiamo quindi sulla strada di un approccio sempre più integrato e strategico per rispondere alle necessità dei nostri clienti in ambito internazionale. Il contributo di Beniamino sarà inoltre importante anche nel contesto del programmato sviluppo di Deloitte Legal sia in Europa sia in Medio Oriente”.