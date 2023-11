Deloitte Legal cresce e rafforza la sua governance: Francesco Paolo Bello nominato Deputy CEO Italia

Francesco Paolo Bello, Carlo Gagliardi









Nuova governance in Deloitte Legal: dopo la nomina di Carlo Gagliardi a CEO Deloitte Legal North & South Europe, Francesco Paolo Bello è stato nominato Deputy CEO per l’Italia dello studio legale di Deloitte, la società di consulenza guidata dal CEO Fabio Pompei presente sul territorio italiano con oltre 12 mila professionisti in 24 sedi.



A loro supporto è stato nominato un nuovo Strategy Board, composto dagli Avvocati Barbara Pontecorvo, Giorgio Mariani, Francesco Munari e Massimo Zamorani.



A completamento della squadra sono stati nominati Alessandro Del Bono nel ruolo di Chief Tecnology Officer, Federica Barella quale HR manager, Valeria Cavallo nel ruolo di Marketing & Communication Manager, Guerino Cipriano nel ruolo di Risk Leader, Josephine Romano nel ruolo di Chief Sustainability Officer, Massimo Zamorani nel ruolo di Chief Operating Office.



«La nuova governance è funzionale al perseguimento dei piani di crescita di Deloitte Legal, nel solco della strategia di combinazione di eccellenza legale, multidisciplinarietà e marchio Deloitte che negli ultimi 5 anni ha determinato l’affermazione di Deloitte Legal quale uno dei principali attori del mercato della consulenza legale», commenta Carlo Gagliardi. «Deloitte Legal continuerà a perseguire il proprio rafforzamento attraendo talenti su base territoriale e rafforzando i propri ambiti specialistici, potendo contare inoltre su un network presente in oltre 80 Paesi nel mondo con circa 2.700 professionisti, dimostrando una capacità di livello globale».



«La crescita dei propri talenti nel contesto della trasformazione della professione di avvocato sarà al centro della cosiddetta “Deloitte Legal Way”, un nuovo modo di intendere la professione legale con l’obiettivo di formare professionisti di eccellenza che abbiano un marcato approccio multidisciplinare, un focus sulle competenze dei singoli settori industriali e una particolare attenzione anche alle tecnologie a supporto della professione», aggiunge Francesco Paolo Bello. «Coniugare le esigenze concrete del cliente e le sfide poste da un mercato e una società in costante cambiamento sarranno il nuovo impegno dei professionisti Deloitte Legal».