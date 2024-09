Deloitte Legal cresce nel Public and Administrative Law con l’ingresso di Luca Amicarelli, nuovo Of Counsel

Luca Amicarelli

Deloitte Legal annuncia l’ingresso di Luca Amicarelli (nella foto) nel ruolo di Of Counsel, presso la nuova sede di Milano.

Luca Amicarelli proviene dallo studio A&O Shearman, dove per anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano. Vanta una significativa e consolidata esperienza nell’ambito del diritto amministrativo con particolare riferimento al diritto dell’ambiente, dell’energia, delle telecomunicazioni, degli appalti pubblici nonché in materia urbanistica ed edilizia, assistendo società nazionali e multinazionali, fondi ed istituzioni finanziarie.

Luca svolge sia attività precontenziosa in relazione ad operazioni, anche cross-border, di M&A e di finanziamento, sia contenziosa, assistendo i propri clienti dinnanzi ai tribunali amministrativi in vari settori (ambiente, appalti, telecomunicazioni, energia, infrastrutture, waste managament, industriale e manifatturiero e life science). Luca ha altresì maturato una vasta esperienza per gli aspetti regolamentari e pubblicistici in materia di foreign direct investments (c.d. “Golden Power”), assistendo i propri clienti nell’attività di notifica al Governo di operazioni in vari settori strategici (inclusi i settori della difesa, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture).

“Siamo felici di dare il benvenuto a Luca nel nostro Studio. Il suo ingresso nella sede di Milano – dichiara Francesco Paolo Bello, Deputy Managing Partner e Head of Public & Administrative Law – evidenzia la capacità dello Studio di attrarre i migliori talenti del mercato legale, motivati a contribuire in modo decisivo al rinnovamento della professione legale. L’ingresso di Luca, non solo rafforza ulteriormente il nostro team di Diritto Pubblico e Amministrativo, ma consolida anche la posizione strategica della sede di Milano nel panorama legale”.