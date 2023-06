Deloitte Legal e CastaldiPartners nell'integrazione tra ProductLife Group e Pharma D&S

ProductLife Group, multinazionale francese che opera a livello mondiale nel settore dei servizi farmaceutici, il cui azionista di maggioranza è 21 Invest France, ha raggiunto un accordo per l'integrazione di Pharma D&S, gruppo toscano basato a Scandicci (Firenze), specializzato nell'erogazione di servizi e consulenze principalmente a società del settore Life Science.

Per Pharma D&S l'operazione rappresenta un'opportunità importante per accelerare il proprio percorso di crescita, attraverso un progetto di sviluppo che prevede un'ulteriore espansione geografica e un rafforzamento delle strategie commerciali sui mercati di riferimento. Tale operazione, la più grande finora realizzata da ProductLife Group, consente a quest'ultima di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato italiano. Il closing dell'operazione è previsto per il mese di giugno.

I soci di Pharma D&S continueranno a far parte del management del gruppo Pharma D&S, assicurando la continuità operativa del business.

Pharma D&S e i suoi soci sono stati assistiti da Deloitte come advisor legale e finanziario, in tutti gli aspetti dell'operazione, attraverso un gruppo di lavoro integrato e multidisciplinare.

In particolare, Deloitte Legal, con un team guidato da Andrea Martellacci, coordinato da Sergey Orlov (in foto) e composto da Antonio Bramanti e Jelena Segovic, ha prestato loro assistenza in tutti gli aspetti legali contrattuali e societari dell'operazione, mentre Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario, con un team guidato da Lorenzo Parrini e composto da Nicola Consolini e Lorenzo Romano.

GMR Partner, con un team guidato dal partner Alberto Montuori, ha assistito i soci di Pharma D&S negli aspetti fiscali dell'operazione.

CastaldiPartners ha assistito ProductLife Group per gli aspetti legali, con una squadra transfrontaliera composta da Gaspare Dori, Steven Sprague, Leïla Haye, Margherita Luppi, Irene Malusà e Alessandra Esposito Franciosi, mentre Sarah Barutti e Caterina Zerbi hanno seguito gli aspetti giuslavoristici. Inoltre, la società è stata affiancata da KPMG per quanto riguarda la due diligence finanziaria e gli aspetti fiscali dell'operazione.