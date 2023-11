Deloitte Legal nell’uscita di Next Holding dall’investimento nel gruppo Ecoservim

Andrea Martellacci









Next Holding realizza la propria exit dal gruppo Ecoservim, rivendendo il proprio 10% alla società Eco Imm dell’imprenditore Gianluca Bonini, che già ne possedeva il 90%.



L’imprenditore reggiano torna così socio unico del gruppo che, con i suoi circa 150 milioni di ricavi, è tra i leader nazionali dei servizi ai condomini.



Next Holding è il family office fiorentino fondato dall’imprenditore Andrea Manganelli ed opera come investitore professionale nel mercato del private equity, con una specializzazione ultraventennale in operazioni di minoranza qualificata.



Deloitte Legal ha prestato la propria assistenza professionale in relazione all’intera operazione, dalle fasi preliminari a quelle finali, per tutti gli aspetti contrattuali, societari e di adozione della nuova governance, con il team di Corporate M&A guidato da Andrea Martellacci e composto da Niccolò Giusti e Antonio Bramanti.



L’acquirente è stato assistito anche dal dott. Stefano Romagnoli, Partner di yourCFO Consulting Group.



La fase attuativa dell’operazione è avvenuta con l’assistenza del notaio Filippo Russo, dello Studio Cambi e Russo Notai Associati.