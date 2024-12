Deloitte Legal si espande a Bologna con l’ingresso di Lucchini, Pietrantonio e Soru

Gianvincenzo Lucchini, Gary Louis Pietrantonio e Daniele Soru

Deloitte Legal si espande a Bologna con l’ingresso di 15 professionisti tra i quali 3 nuovi Of Counsel Gianvincenzo Lucchini, Gary Louis Pietrantonio e Daniele Soru provenienti da WST. Con l’arrivo dei nuovi professionisti la sede di Bologna di Deloitte Legal sotto la responsabilità di Massimo Zamorani conterà 20 professionisti.

Il nuovo team si occuperà in particolare di Corporate M&A, Commercial e Company Law, Restructuring, Litigation, Compliance 231 e Privacy. Il gruppo di professionisti è presente a Bologna dal 1995, la sua attività è stata sempre focalizzata ad offrire servizi ed assistenza alle imprese del territorio, trovando la migliore sintesi tra qualità del servizio da un lato e il pragmatismo e la flessibilità che la dinamicità dell’imprenditoria locale ha come marca caratterizzante del proprio successo.

Gianvincenzo Lucchini è esperto in materia di M&A, diritto commerciale, anche internazionale, e societario. In particolare, ha sviluppato una specifica esperienza nella valutazione organizzativa e strategica dei sistemi di governance in un’ottica di gestione del rischio aziendale attraverso presidi di natura giuridica ed alla luce di una profonda comprensione delle dinamiche aziendali legate a processi, prodotto e mercato. E’ docente a contratto per il Corso di Alta Formazione in Consulente Legale d’Impresa presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS “Guido Carli” ed è stato titolare del corso di “Business Law” presso la Bologna Business School.

Gary Louis Pietrantonio è specializzato in diritto commerciale e nel diritto concorsuale. Assiste società private e pubbliche e istituzioni finanziarie, italiane e straniere, nonché fondi di private equity. Segue abitualmente operazioni di M&A ed ha inoltre maturato una forte esperienza nelle ristrutturazioni del debito avendo partecipato al risanamento di primarie società nazionali e straniere operanti nel territorio Italiano. Ha ricoperto numerosi incarichi universitari ed è attualmente professore a contratto presso l’Università di Bologna.

Daniele Soru è specializzato in materia di diritto civile e commerciale e societario. Svolge la propria attività professionale nell’area corporate M&A, in quella del contenzioso, del wealth management e passaggio generazionale. Assiste in via continuativa clienti corporate, sia di rilevanza nazionale che internazionale, occupandosi tanto dell’attività ordinaria quanto di operazioni straordinarie di M&A, riorganizzazione societaria e definizione degli assetti di governance. Ha inoltre maturato una significativa esperienza nel contenzioso civile, commerciale, bancario e fallimentare e si occupa abitualmente di questioni inerenti alla gestione di grandi patrimoni privati e relativi strumenti ancillari.

L’ingresso del team in Deloitte Legal conferma la strategia di consolidamento territoriale e di continuo rafforzamento delle practice già esistenti.

“I colleghi che si uniscono al nostro team – commenta Massimo Zamorani Partner di Deloitte Legal e responsabile dell’area NET (uffici di Bologna, Firenze e Padova) – rappresentano un esempio di professionalità sia in ambito territoriale che nazionale. Sono personalmente molto entusiasta di accogliere nella nostra sede di Deloitte Legal di Bologna, che già vede la presenza degli Of Counsel Filippo Ghignone e Francesco Giuseppe Mirarchi, il nuovo gruppo di professionisti che ci arricchirà con le proprie competenze, esperienze e prospettive e che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di eccellenza della strategia di Deloitte Legal.”