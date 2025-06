Dentons e Ashurst nella nuova partnership decennale tra Fanatics e Inter

Dubini, Martinelli, Bovo, Santi

Lo studio legale Dentons ha assistito Fanatics, piattaforma digitale leader nel settore sportivo, nella definizione di una nuova partnership con Inter, assistita da Ashurst. L’accordo, della durata di dieci anni, riguarda e-commerce, vendita al dettaglio, produzione e licensing.

Fanatics lavorerà a stretto contatto con il Club per espandere la propria offerta di merchandising e licensing in Italia e nel mondo. Questa nuova partnership, tra le più ambiziose nel calcio internazionale, rafforzerà il marchio Inter su scala globale e avvicinerà i tifosi al Club come mai prima d’ora, grazie a collezioni esclusive, design rilevanti a livello locale, una gamma prodotti ampliata, un’esperienza di acquisto integrata tra online e negozi fisici e una maggiore disponibilità degli articoli.

Fanatics gestirà la partnership dalla propria sede italiana, a Milano, unendo conoscenza del territorio e capacità globali. La società collabora attualmente con oltre 900 organizzazioni sportive di alto livello, tra cui UEFA, NFL, NBA, MLB, NHL, Formula 1 e il Comitato Olimpico Internazionale, e conta più di 80 uffici in tutto il mondo, oltre 2.000 punti vendita e una piattaforma e-commerce progettata per soddisfare le esigenze degli appassionati di sport.

L’Inter è uno dei club più rinomati nel panorama calcistico mondiale. Celebre per le sue leggendarie strisce nerazzurre, il club italiano ha conquistato tre Champions League/Coppe dei Campioni e venti titoli di Serie A, affermandosi come una delle squadre più vincenti nella storia del calcio.

Dentons, insieme al VP Legal & Business Affairs (International) di Fanatics, Emma Doughty, ha agito con un team multidisciplinare. In particolare, il partner Alessandro Dubini, con il senior associate Marco Martinelli, ha coordinato l’operazione e gestito tutte le questioni di diritto commerciale, mentre il partner Federico Fusco, insieme alla senior associate Camilla Rosi, ha curato gli aspetti di proprietà intellettuale dell’operazione. L’attività dello Studio legale si colloca nel contesto di un’assistenza continuativa e strategica fornita a Fanatics in operazioni in Italia quali, di recente, l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Epi (oggi Fanatics Italy) e la predisposizione di una partnership globale della durata di undici anni riguardante l’e-commerce, la vendita al dettaglio e la produzione del merchandising di Juventus F.C..

Ashurst ha assistito l’Inter con un team guidato dal partner Loris Bovo e dall’associate Chiara Maria Santi.