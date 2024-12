Dentons e BonelliErede nell’acquisto da parte di Haiki + dei rami d’azienda di Treee, Vallone e Treee Logistics

Luigi Costa, Federico Vermicelli

Lo studio legale Dentons ha assistito Haiki + S.r.l., parte del gruppo Innovatec quotato al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e attivo nel business Ambiente ed Economia Circolare, nell’acquisizione da Treee S.r.l., Treee Logistics S.r.l. e Vallone S.r.l., assistite da BonelliErede, di tutti i compendi aziendali di titolarità delle cedenti dedicate allo smaltimento, recupero e trasporto di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Nello specifico, Haiki + S.r.l. ha perfezionato l’acquisizione delle aziende tramite le sue controllate Haiki Electrics S.r.l. e Ultralog S.r.l., le quali hanno rispettivamente acquisito le aziende di Treee S.r.l. e Vallone S.r.l. dedicate allo smaltimento e recupero di RAEE e le aziende di Treee S.r.l. e Treee Logistic S.r.l. dedicate all’attività di logistica.

Le aziende trasferite includono attrezzature, mezzi, personale, contratti e cinque impianti di trattamento di rifiuti, situati a Fossò (VE), Livorno, Montalto di Castro (VT), Anagni (FR) e Rho (MI), mentre l’attività di logistica specializzata nel comparto RAEE è costituita tra le altre da una flotta di oltre 30 mezzi in precedenza gestiti dalle parti cedenti.

L’acquisizione si inserisce nel contesto di un procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa del gruppo Treee S.r.l. ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante Codice della Crisi, e gli accordi sono stati sottoscritti previa autorizzazione del competente Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 22 del suddetto Codice della Crisi.

Dentons ha prestato assistenza in tutte le fasi dell’operazione, ivi incluse l’interlocuzione con l’esperto indipendente nominato dal Tribunale competente, nonché nella sottoscrizione e negoziazione degli accordi e contratti di cessione delle aziende privatistici e notarili, con un team composto dal partner Luigi Costa, head of Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e dalla managing counsel Ginevra Biadico.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Federico Vermicelli e composto dall’of counsel PierDanilo Beltrami e dalla managing associate Giulia Tanzini, tutti membri del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, coadiuvati da Anita Vanucci. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dal partner Raffaele Cassano.