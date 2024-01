Dentons e Fieldfisher Italy nel finanziamento per l’acquisizione delle attività europee di staffing di Kelly da parte di Gi Group Holding

Alessandro Fosco Fagotto, Franco Gialloreti

Lo studio legale Dentons e lo studio legale Fieldfisher Italy hanno assistito rispettivamente un pool di banche composto, tra le altre, da BNL BNP Paribas (anche in qualità di Banca Agente), Banco BPM e UniCredit, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Banche Finanziatrici originarie, e Gi Group Holding S.p.A., in relazione a un’operazione di finanziamento di importo complessivo pari a 170 milioni di euro a favore di Gi Group Holding destinata a supportare le esigenze finanziarie di Gi Group Holding legate all’acquisizione delle attività europee di staffing di Kelly Services, azienda che opera a livello mondiale in soluzioni specializzate per il mercato del lavoro.

L’operazione rappresenta la più grande acquisizione nella storia di Gi Group Holding, multinazionale italiana del mercato del lavoro fondata nel 1998 a Milano, che conta oltre 8.000 dipendenti ed è attiva in 34 Paesi tra Europa, Apac e Americhe. La transazione accelera la sua strategia di crescita nel settore staffing e recruiting a livello globale, perché permette di espandere le sue attività in 11 Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Svizzera, e portare i suoi servizi anche in Belgio, Lussemburgo e Norvegia.

L’acquisizione consente, inoltre, a Gi Group Holding di rafforzare l’offerta nel settore life sciences, nel lavoro temporaneo per profili white collar e nell’ambito del recruitment process outsourcing: queste capabilities saranno integrate nella proposta di valore di Gi Group Holding e le permetteranno di accrescere strategicamente il proprio ecosistema HR per fornire soluzioni e servizi completi, aumentando il fatturato a cinque miliardi di euro.

Dentons ha agito con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dalla trainee Anna Zanoni.

Fieldfisher Italy ha agito con il proprio team di Banking & Finance insieme alla direzione finanziaria di Gi Group Holding.