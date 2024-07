Dentons e Hogan Lovells nel finanziamento a Greencells Group per un portafoglio fotovoltaico multigiurisdizionale

Carsten Steinhauer, Mauro Saccani

Lo studio legale Dentons ha assistito Greencells Group, azienda specializzata nello sviluppo, nel finanziamento e nella costruzione di impianti fotovoltaici in tutto il mondo, in relazione a un’operazione di finanziamento multigiurisdizionale pari a 65 milioni di euro concesso da Kommunalkredit Austria AG, assistito dallo studio legale internazionale Hogan Lovells.

Il finanziamento, per il quale è prevista un’opzione di aumento del valore totale a 100 milioni di euro, consentirà a Greencells Group di finanziare l’ulteriore sviluppo e l’espansione del suo portafoglio paneuropeo di impianti fotovoltaici e di batterie di accumulo.

Dentons ha assistito Greencells Group in sette giurisdizioni (Germania, Italia, Polonia, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Emirati Arabi Uniti) con un team multidisciplinare coordinato dai partner Carsten Steinhauer, co-head of Dentons Europe Energy Sector Group, dell’ufficio di Roma, e Axel Schlieter, dell’ufficio di Düsseldorf. Lo stesso Carsten Steinhauer ha anche guidato il team italiano, composto inoltre dai partner Luigi Costa, head of Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e Mileto Giuliani, nonché dal senior counsel Christian Fabricatore, dal counsel Riccardo Narducci, dalle associate Giulia Ostan e Alice Bixio, e dal trainee Carlo Garau.

Hogan Lovells ha assistito Kommunalkredit Austria AG con un team italiano guidato dal partner Mauro Saccani, che ha incluso la senior associate Giulia Vettori, l’associate Federico Pappalettera e il trainee Giovanni Quaggiotti.