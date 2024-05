Dentons e Hogan Lovells insieme a FUJIFILM nella riorganizzazione societaria del Gruppo in Italia

Luca Pocobelli

Lo studio legale Dentons ha assistito il Gruppo FUJIFILM nel perfezionamento della riorganizzazione societaria delle società italiane, avviata nel 2022 e conclusasi nel 2024, volta a suddividere il business medicale e non medicale in due diverse entità giuridiche italiane, rispettivamente FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. e FUJIFILM Italia S.p.A., entrambe controllate dalla capogruppo europea FUJIFILM Europe B.V.

La riorganizzazione, consistita in una prima operazione di fusione per incorporazione di FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. in FUJIFILM Italia S.p.A. e in una successiva operazione di scissione parziale proporzionale del business non medicale, ha inteso rafforzare ulteriormente l’identità della multinazionale giapponese sul territorio italiano, potenziando due realtà interconnesse, ognuna concentrata sulle proprie aree di competenza, per ottenere una crescita a lungo termine sia nel settore Healthcare sia in alcuni settori B2B e B2C, come le soluzioni di Stampa Digitale e di Imaging.

Dentons ha prestato assistenza legale, fiscale e regolamentare in tutte le fasi dell’operazione, dalla fase di analisi preliminare della struttura della complessiva riorganizzazione sino alla effettiva implementazione delle menzionate operazioni straordinarie e della nuova struttura di corporate governance delle due società successiva alla riorganizzazione, con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal partner Luca Pocobelli, coadiuvato dall’associate Paolo Piscopo e dal trainee Francesco Simonetti, per i profili di diritto societario. La partner Ilaria Gobbato, con la trainee Anna Gava, ha curato gli aspetti diritto amministrativo. Il partner Michele Carpagnano, insieme alla senior associate Giulia Giordano, all’associate Giovanni Diana e alla trainee Elisa Maria Granata, ha curato i profili Golden Power per conto di FUJIFILM Italia S.p.A. in relazione alla fusione e per entrambe le società nella successiva fase della riorganizzazione. Il partner Davide Boffi e l’associate Mattia Maestrini sono intervenuti in relazione ai profili giuslavoristici e alle procedure di consultazione sindacali. Il partner Andrea Fiorelli, assistito dal senior counsel Matteo Chinaglia e dall’associate Giovanni Moretta, ha fornito assistenza in merito agli aspetti fiscali relativi alla struttura dell’operazione, mentre il partner Giangiacomo Olivi e l’associate Antonio Venditti sono intervenuti in relazione agli aspetti privacy e technology.

Hogan Lovells ha agito con un team guidato dal partner Francesco Stella che, insieme alla counsel Martina Di Nicola e all’associate Gianluca Ceci, si è occupato della cessione delle azioni di FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. a FUJIFIL Europe B.V., cessione propedeutica alla successiva fusione per incorporazione di FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. in FUJIFILM Italia S.p.A. e alla notifica Golden Power per FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. e FUJIFILM Europe B.V. in relazione alla cessione delle azioni e alla successiva fusione.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile Guadagno, nella persona del notaio Simona Guadagno.