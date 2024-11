Dentons per il finanziamento a De Agostini

Alessandro Fosco Fagotto

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di banche composto da Banco BPM, anche in qualità di bookrunner, UniCredit, anche in qualità di banca agente, bookrunner e global coordinator, e Crédit Agricole Italia, tutte in qualità di mandated lead arrangers e banche finanziatrici originarie, in relazione a un’operazione di finanziamento a favore di C.O.C. Farmaceutici.

Il finanziamento fa riferimento al primo investimento nel settore farmaceutico di De Agostini, che ha acquisito il 100% di Content Group, CDMO farmaceutico italiano specializzato nello sviluppo e nella produzione conto terzi di medical devices e prodotti farmaceutici nei segmenti oftalmico e inalatorio, e formato da C.O.C. Farmaceutici e Tubilux Pharma.

Dentons ha agito con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dall’associate Gaia Grossi, coadiuvati dal trainee Giovanni Vianello.