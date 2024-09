Dentons, Legance e BonelliErede per il project finance di due impianti eolici in Sicilia

Luigi Costa, Monica Carbonera, Catia Tomasetti

Gli studi legali Dentons e Legance hanno assistito, rispettivamente, Banca europea per gli investimenti (BEI) e Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), e Libeccio, società di progetto detenuta da Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative e Byom, già titolare dell’impianto eolico “Vento di Vino 1” da circa 24 MW sito a Mazara del Vallo (TP), nella sottoscrizione di due contratti di finanziamento destinati, tra le altre cose, al ri-finanziamento dell’indebitamento residuo in capo alla società e al finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto di potenza pari a 44,80 MW, “Vento di Vino 2”, sempre nel comune siciliano. BEI è stata altresì assistita anche da BonelliErede, in qualità di special counsel.

Il complessivo finanziamento, qualificato come Green Loan, è stato strutturato su base project finance e prevede diverse linee di credito per un importo complessivo pari a circa 96 milioni di euro, di cui circa 42 milioni messi a disposizione da BEI e circa 55 milioni messi a disposizione da Natixis CIB.

Il progetto prevede la coesistenza di un impianto “brownfield” già in esercizio dal 2011 (“Vento di Vino 1”), che beneficia ancora di un limitato periodo incentivante residuo, e di un impianto “greenfield” (“Vento di Vino 2”) che beneficerà degli incentivi ventennali previsti dalla normativa vigente essendo risultato aggiudicatario dell’asta n. 13 del 9 febbraio 2024 ai sensi del Decreto FER del 4 luglio 2019. Il finanziamento è stato pertanto strutturato sulla base di una residua quota di rischio “merchant” che si affianca alla componente di ricavi incentivata.

Dentons ha assistito le banche finanziatrici BEI e Natixis CIB, quest’ultima in qualità di Sole Underwriter, Structuring Mandated Lead Arranger & Bookrunner, Agent, Commercial Facilities Lender, Green Loan Coordinator e Issuing Bank, per tutti gli aspetti di due diligence legale e di strutturazione dell’intera operazione, di revisione dei contratti di progetto, e per la redazione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria, ivi inclusa quella relativa alla precedente emissione della garanzia definitiva GSE per il progetto “greenfield”, con un team guidato dal partner Luigi Costa, head of Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla senior associate Silvia Lazzati, dalla associate Alice Bixio e dalle trainee Anna Zanoni, Giulia Bellantoni e Giulia Brevi.

Legance ha prestato assistenza a Libeccio in tutti gli aspetti dell’operazione con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera, coadiuvato dalla senior counsel Gabriella Geatti, dal senior associate Antonino De Sebastiano e dagli associate Sara Lahbal ed Elena Maria Guazzone.

Nell’ambito dell’operazione anche BonelliErede – in qualità di special counsel –, con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, dal managing associate Michele Florio, dalla senior associate Lisa Borelli e da Simone Favaloro, ha supportato la BEI, che riveste un ruolo centrale nel progresso verso la transizione energetica, finanziando progetti innovativi nei settori eolici, dell’idrogeno e Battery Energy Storage Systems (BESS), nonché supportando importanti progetti di infrastrutture idriche per promuovere la resilienza e sostenibilità in Italia e oltre.